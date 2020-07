Cairo: "Non vendo il Torino. Sto lavorando per il futuro" (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Torino non è in vendita. È chiaro il messaggio del presidente Urbano Cairo, che ha spento categoricamente le voci riguardanti una futura cessione del club granata dopo la negativa stagione vissuta in Serie A. Queste le sue dichiarazioni: "Non ho intenzione di vendere il Torino e non incontrerò nessuno. Ribadisco che la società non è in vendita. Anzi, sto lavorando per il futuro", ha ammesso Cairo ai microfoni di Sky Sport. Nessun incontro con un presunto advisor torinese, che... Leggi su 90min

tuttosport : La prima pagina di oggi di #Tuttosport ?? ?? #Cairo, non puoi più nasconderti! ?? #Dybala, sì! ?? Under23, oggi scatt… - TgrPiemonte : 'Non ho intenzione di vendere il Torino, non incontrerò nessuno'. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, parla di… - DelMoroMassimo1 : RT @DavideSilvestr6: Finché ci sarà #Mieli #GallidellaLoggia #Cairo non comprerò più @Corriere - cesare7109 : @DiMarzio Il termine chiarezza non appartiene a quell'individuo, il Toro non è certo di Cairo ma dei suoi tifosi, s… - GianniVaretto : Cairo chiude ogni porta: “Il Toro non è in vendita” -