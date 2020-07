Cagliari, i convocati di Zenga per il Milan (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari Walter Zenga ha diramato la lista dei convocati in vista della gara con il Milan. Questo l’elenco completo dei rossoblù: Portieri: Rafael, Cragno, Ciocci. Difensori: Mattiello, Klavan, Pisacane, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Carboni, Walukiewicz. Centrocampisti: Birsa, Nandez, Ionita, Marigosu, Lombardi, Delpupo, Landinetti. Attaccanti: Paloschi, Pereiro, Pavoletti, Gagliano, Simeone. Foto: twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

