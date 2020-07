Cagliari, al Poetto ritorna l’allarme dei parcheggiatori abusivi: “Pretendono 3 euro” (Di venerdì 31 luglio 2020) Cagliari, al Poetto ritorna l’allarme dei parcheggiatori abusivi. Zone “chiuse” e delimitate con travi di legno, la denuncia di un gruppo di bagnanti: “O fai un’offerta o gli devi dare subito tre euro, Siamo già stati minacciati”. Ecco la zona esatta. Al Poetto di Cagliari ritorna il problema dei parcheggiatori abusivi. Nel pieno dell’estate 2020 arriva la lettera di denuncia di un gruppo di bagnanti alla nostra redazione, con tanto di foto in allegato. L’area di sosta dove si viene “invitati” a lasciare un’offerta è quella dello sterrato subito dopo l’ospedale Marino, in direzione Quartu. Chi arriva sin lì per lasciare ... Leggi su limemagazine.eu

L'incidente è avvenuto nella zona del Poetto. Il ferito, di 54 anni, è stato trasportato in codice rosso al Brotzu CAGLIARI. Gravissimo incidente in tarda serata di ieri 30 luglio nella via Lungo Sali ...

Fin Sardegna: stagione delle Acque Libere ridotta ma gli appassionati non tradiscono le attese

A settembre spetta al Nuoto Club Cagliari, con la mezzo fondo (3,5 km) Cagliari Poetto fissata il giorno 12. Una settimana più tardi trasferimento ad Alghero dove la Freedom in Water SSD mette a punto ...

