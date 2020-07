Burioni invita alla prudenza: 'Torniamo alla vita di prima, ma stiamo all'erta' (Di venerdì 31 luglio 2020) Torna a lanciare un appello a non abbassare la guardia Roberto Burioni, che sulla pagina Facebook Medical Facts riporta la storia di Herman Cain, politico 74enne statunitense morto di Coronavirus dopo ... Leggi su globalist

Gqat7A65i4sIgXA : @Adnkronos Per me il titolo è fuorviante. Burioni invita a vivere con delle precauzioni. Il virus gira è inutile ne… - arabellara : Comunque mettere in contrasto Burioni e Zangrillo non mi pare - LucaBurnout : RT @laltrodiego: #Burioni: 'il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna', invita quindi la popolazione a 'non abbassare la guardi… - GianniVezzani1 : RT @laltrodiego: #Burioni: 'il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna', invita quindi la popolazione a 'non abbassare la guardi… - MarioSi36875732 : RT @laltrodiego: #Burioni: 'il virus è pronto a ripartire come ha fatto in Spagna', invita quindi la popolazione a 'non abbassare la guardi… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni invita Burioni invita alla prudenza: "Torniamo alla vita di prima, ma stiamo all'erta" Globalist.it Burioni: "Tornare alla vita, ma con prudenza"

Fotogramma. "Torniamo alla nostra vita di sempre, ma con un minimo di prudenza. "Le persone sono stufe", aveva commentato. "Si è battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria ...

Il prof. Burioni ci chiama “somari”. Ecco cosa dicono i suoi colleghi: somari anche loro? | AUDIO

Il virologo commenta su Facebook il nostro articolo di ieri “Burioni attacca Le Iene citando uno studio sul plasma iperimmune. Ma chi l'ha scritto lo smentisce”. E ci chiama “somari”. Direbbe la stess ...

Fotogramma. "Torniamo alla nostra vita di sempre, ma con un minimo di prudenza. "Le persone sono stufe", aveva commentato. "Si è battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria ...Il virologo commenta su Facebook il nostro articolo di ieri “Burioni attacca Le Iene citando uno studio sul plasma iperimmune. Ma chi l'ha scritto lo smentisce”. E ci chiama “somari”. Direbbe la stess ...