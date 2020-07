Buona estate con l’ultimo bigino di Gastronomika (Di venerdì 31 luglio 2020) La chat di Redazione, questa settimana, è stata dinamica e piena di energia: stiamo lavorando alle nuove idee per settembre e mai come in questi giorni ci siamo sentiti finalmente ‘stabili’. L’incertezza dei primi mesi ha lasciato il posto alle prospettive, e non possiamo che esserne felici. Ma bando ai sentimentalismi, veniamo al bigino di Gastronomika. Lasciateci guardare con nostalgia alla festa appena passata, e alla scoperta della presenza di una pasta al burro in un momento storico determinante: quel 25 luglio di tanti anni fa è stato il cibo a celebrare un evento che ha segnato la storia italiana. La pastasciutta antifascista dei fratelli Cervi vi ha giustamente appassionato, e anche a noi. Abbiamo indagato su due lati del virus: quello che ha portato a infiltrazioni mafiose nella ... Leggi su linkiesta

RaiRadio2 : Oggi decidiamo qual è il Tormentone dell’estate 2020, ma ne approfittiamo per ringraziarVi per essere stati con noi… - Raicomspa : Buona #estate all'insegna del #gusto con la rivista de #LaProvaDelCuoco che solletica il piacere di cucinare grazie… - Pinobianconero : @_AnnaTatangelo_ Ma che bella che sei!!! ??? Buona estate Anna ?? #Divina #Guapa - Linkiesta : RT @Panna975: È arrivato l’ultimo bigino di Gastronomika prima dell’estate: un concentrato di quello che forse non avete letto negli ultimi… - laurapausiniwt : Oggi giornata caldissima Buona estate a voi ? @LauraPausini -

Ultime Notizie dalla rete : Buona estate Buona estate con l’ultimo bigino di Gastronomika Linkiesta.it Spence: “Servirà tutto il 2021 per intravedere la ripresa”

Dall’inviato a New York. «L’economia globale non tornerà ad una parvenza di normalità almeno fino a tutto il 2021. E quando lo farà, non dobbiamo aspettarci di rivivere la normalità a cui eravamo abit ...

Viaggi in auto: qual è l’alimentazione corretta?

Estate, tempo principe dei viaggi. Spesso lunghi. E mai come nel 2020, gli italiani stanno usando (e useranno) tanto auto e camper per la vacanza. Guidare è sinonimo di attenzione, aspetto che una cor ...

Dall’inviato a New York. «L’economia globale non tornerà ad una parvenza di normalità almeno fino a tutto il 2021. E quando lo farà, non dobbiamo aspettarci di rivivere la normalità a cui eravamo abit ...Estate, tempo principe dei viaggi. Spesso lunghi. E mai come nel 2020, gli italiani stanno usando (e useranno) tanto auto e camper per la vacanza. Guidare è sinonimo di attenzione, aspetto che una cor ...