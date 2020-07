Bundesliga, piccoli club pretendono soldi dal Bayern (Di venerdì 31 luglio 2020) I club più piccoli della Bundesliga non ci stanno e chiedono una migliore redistribuzione dei diritti TV a partire dalla prossima stagione.LA PROTESTAcaption id="attachment 979677" align="alignnone" width="1024" Lewandowski (getty images)/captionIn vista della crisi innescata dal Coronavirus la maggioranza dei club tedeschi sta richiedendo in queste ore maggiori proventi dai diritti televisivi, in modo da tamponare le perdite di questa stagione. Secondo quanto stimato da Kicker, SC Paderborn, Fortuna Düsseldorf e Union Berlin hanno ricevuto 3.437 milioni di euro ciascuno nella stagione 2019/20, mentre il Borussia Dortmund ha ricevuto 32.417 milioni di euro, e il Bayern Monaco ha ricevuto persino 45.066 milioni di euro.LA REDISTRIBUZIONEcaption id="attachment ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bundesliga, piccoli club pretendono soldi dal Bayern - -

Ultime Notizie dalla rete : Bundesliga piccoli Piccoli Hoeness crescono: il Bayern “manda” Sebastian all’Hoffenheim, Mister Futuro promessa della panchina… DerbyDerbyDerby Immobile stacca CR7 e Lewa. Nel mirino ora la Scarpa d'oro e...il Pipita

Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per un bomber. Ciro Immobile è a un passo dalla conquista della Scarpa d'oro. A furia di gol (contro il Brescia, alla penultima di campionato, ha realizza ...

Cessione Rodriguez, 2 club di Bundesliga interessati: il Milan fissa il prezzo

Due club di Bundesliga interessati: ecco tutti i dettagli CALCIOMERCATO ... Non solo non avrebbe spazio per via di Theo Hernandez, ma il rapporto con i tifosi è oltremodo ai minimi storici. Ma le ...

Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per un bomber. Ciro Immobile è a un passo dalla conquista della Scarpa d'oro. A furia di gol (contro il Brescia, alla penultima di campionato, ha realizza ...Due club di Bundesliga interessati: ecco tutti i dettagli CALCIOMERCATO ... Non solo non avrebbe spazio per via di Theo Hernandez, ma il rapporto con i tifosi è oltremodo ai minimi storici. Ma le ...