Bucchioni sicuro: "Under ha detto sì al Napoli, si cerca l'accordo con la Roma" (Di venerdì 31 luglio 2020) Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato nel suo editoriale per Tuttomercatoweb del mercato in casa azzurra: "Il Napoli ha chiuso per Oshimen, come sappiamo si aspetta solo l’annuncio ufficiale e sta lavorando da tempo per Under con la Rom ... Leggi su tuttonapoli

Fprime86 : RT @Spazio_J: - WarrenGatt : RT @Spazio_J: - Spazio_J : -

Ultime Notizie dalla rete : Bucchioni sicuro Bucchioni sicuro: "Under ha detto sì al Napoli, si cerca l'accordo con la Roma" Tutto Napoli Bucchioni sicuro: "Il Napoli concluderà un altro affare, trattativa avanzata: mi intriga molto!"

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto dichiarato in merito ...

Napoli-Under, Bucchioni sicuro: "Trattativa in stato avanzato, si farà!"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Under? La trattativa col Napoli è molto avanzata e di dovrebbe fare. Mi int ...

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo, nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto dichiarato in merito ...Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul mercato in casa azzurra: "Under? La trattativa col Napoli è molto avanzata e di dovrebbe fare. Mi int ...