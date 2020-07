Bruno Associati scelto dal colosso miliardario Maire Tecnimont per una vertenza internazionale (Di venerdì 31 luglio 2020) (Milano, 31 luglio 2020) - Grazie alle proprie competenze ed expertise, Bruno Associati continua ad essere la prima scelta delle principali realtà del panorama internazionale Milano, 31 luglio 2020 - La superboutique legale fondata e guidata da Bernardo Bruno si conferma la scelta di multinazionali con una crescente sensibilità per la cura artigianale di affari di ingente valore, riaffermandosi la preferenza di una clientela estremamente ricercata, della quale è parte il colosso della progettazione da 3,6 miliardi di euro di fatturato annuo, che ha scelto Bruno Associati come unico advisor legale in una vertenza internazionale. Una vera inversione di tendenza del mercato legale, che ha avvicinato i ... Leggi su iltempo

