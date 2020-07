Brucia il Gran Sasso: a fuoco 200 ettari del parco nazionale (Video) (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma, 31 lug – Il parco nazionale del Gran Sasso sta Bruciando. Duecento ettari di bosco sono già andati in fumo, fiamme impressionanti anche nei boschi attorno a L’Aquila e nei Monti della Laga. La flotta aerea impegnata impiegata per lo spegnimento dell’incendio è composta da 4 canadair, oltre all’elicottero regionale. Stando alle prime ricostruzioni quasi sicuramente l’incendio è doloso e i carabinieri avrebbero anche rinvenuto inneschi. I militari e i Vigili del fuoco faranno una relazione che verrà presto consegnata alla procura della Repubblica de L’Aquila. Si tratta comunque di un incendio attivo da ieri, ma oggi si è aperto purtroppo un nuovo fronte, con le fiamme che minacciano il quartiere ... Leggi su ilprimatonazionale

