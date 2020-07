Brozovic furioso in ospedale, i medici chiamano i carabinieri e lui si scusa (Di venerdì 31 luglio 2020) Marcelo Brozovic furioso in ospedale. I medici chiamano i carabinieri e lui si scusa. MILANO – Marcelo Brozovic furioso in ospedale. Non è un momento sereno per il centrocampista dell’Inter che nella notte tra il 30 e il 31 luglio 2020 ha avuto dei momenti di nervosismo al Pronto Soccorso di un nosocomio di Milano con i medici che sono stati costretti a chiamare i carabinieri per calmare il croato. L’episodio, raccontato da La Repubblica, si è chiuso con le scuse a medici e pazienti da parte del croato che è riuscito ad evitare una denuncia, ma il momento non è dei più tranquilli per ... Leggi su newsmondo

Gazzetta_it : #Brozovic furioso al pronto soccorso del San Carlo: i medici chiamano i #carabinieri - NewsMondo1 : Brozovic furioso in ospedale, i medici chiamano i carabinieri e lui si scusa - Gh0st971 : Cioè davvero questi scrivono 'pare ubriaco' senza verificare??? Un ubriaco è più professionale di @Gazzetta_it… - Giamblico : Ancora? - marcovarini : Male male se confermato... #Brozovic -