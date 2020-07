Brozovic furia al pronto soccorso: arrivano i Carabinieri – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, la combina grossa al pronto soccorso, una furia contro i medici e arrivano i Carabinieri. Nuovi guai per il centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic, che non sta attraversando sicuramente un periodo positivo, soprattutto fuori dal campo. Dopo essere stato beccato a passare col semaforo rosso, ora il calciatore ne ha combinata … L'articolo Brozovic furia al pronto soccorso: arrivano i Carabinieri – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Diffidato_ : RT @_DAGOSPIA_: LE NOTTI FAST&FURIOUS DI BROZO…DIAZEPINE-AL PRONTO SOCCORSO LA FURIA DI BROZOVIC: I MEDICI CHIAMANO - news24_napoli : Furia Brozovic, l’interista perde il controllo in ospedale - _DAGOSPIA_ : LE NOTTI FAST&FURIOUS DI BROZO…DIAZEPINE-AL PRONTO SOCCORSO LA FURIA DI BROZOVIC: I MEDICI CHIAMANO… - MilanLiveIT : ?? Altro episodio da dimenticare per #Brozovic - FinoAllaFine___ : Brozovic a furia di fare lo sbruffone troverà quello giusto che lo corcherà di mazzate. -

Ultime Notizie dalla rete : Brozovic furia

ViaggiNews.com

Altro episodio fuori le righe per Marcelo Brozovic. Il centrocampista è apparso ubriaco in ospedale, andando su tutte le furie. Ecco perché Marcelo Brozovic continua a far parlar di se. Ancora una ...MILANO - E' stata una notte agitata per Marcelo Brozovic, il centrocampista 27enne dell'Inter che, a Milano, ha dato in escandescenze in un pronto soccorso dove pretendeva di far visitare un amico lie ...