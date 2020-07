Brozovic ci ricasca: furia al Pronto Soccorso contro medici e carabinieri (Di venerdì 31 luglio 2020) Tre settimane fa il ritiro della patente perché trovato alla guida con livelli d’alcol nel sangue oltre i limiti consentiti. Ora Marcelo Brozovic è finito nuovamente all’onore della cronache per una vicenda extra-calcistica. Stavolta non c’entra qualche bicchiere di troppo, perché pare che quando il centrocampista dell’Inter ha inveito contro sanitari e carabinieri presenti al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo fosse sobrio. Il motivo scatenante della furia del croato? Una “precedenza” non data. No, non c’entra nemmeno l’auto. Il 28enne si è recato al triage del San Carlo per accompagnare un amico feritosi con un bicchiere rotto. Ma, come giusto che sia, al Pronto ... Leggi su calcioweb.eu

