Brescia | sporcizia e lavoratori in nero | chiuso laboratorio cinese clandestino

Brescia, 31 luglio 2020 - Scoperto e chiuso un laboratorio cinese clandestino a Brescia. Gli uomini della Questura sono entrati in un magazzino di via Voltolina dove hanno trovato sei operai impegnati ...

