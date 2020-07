Brescia, "ordinanza movida" prorogata fino al 31 agosto (Di venerdì 31 luglio 2020) Brescia, 31 luglio 2020 - Il Comune di Brescia ha deciso di prorogare fino a fine agosto l'ordinanza che regola la movida, soprattutto nel fine settimana. Per i bar continuerà ad essere vietata la ... Leggi su ilgiorno

metro_brescia : ???? Ti ricordiamo che la nuova ordinanza di Regione Lombardia elimina l'obbligo di indossare la mascherina all'apert… - nicolettagrima2 : @Cambiacasacca Storia vera: sulla Piacenza-Brescia un paio di anni fa mi supera rombando una mega Ferrari rossa ...… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia ordinanza

IL GIORNO

Il Comune di Brescia ha deciso di prorogare fino a fine agosto l'ordinanza che regola la movida, soprattutto nel fine settimana. Per i bar continuerà ad essere vietata la vendita da asporto di bevande ...Superlavoro in questi giorni per il Corpo forestale trentino alle prese con gli orsi. Dopo la nuova rocambolesca fuga dal Casteller di M49 (ribattezzato Papillon) e l’inseguimento con il Gps nei bosch ...