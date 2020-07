Borsa italiana in vendita, London Stock Exchange ha avviato “discussioni esplorative”. Copasir e M5s: “Il governo intervenga” (Di venerdì 31 luglio 2020) La Borsa italiana è ufficialmente in vendita. London Stock Exchange, che la controlla dal 2007, ha confermato infatti di aver “avviato discussioni esplorative” che “potrebbero tradursi in una vendita della quota in Mts o potenzialmente nel gruppo Borsa italiana nel suo insieme” per ottenere il via libera alla fusione programmata con il gruppo Refinitiv. La transazione sarà completata, secondo il numero uno David Schwimmer, “entro la fine dell’anno o all’inizio del 2021”. L’annuncio ha provocato un’alzata di scudi a Roma. “Invito il governo a considerare immediate ed improrogabili valutazioni sugli strumenti utili da mettere ... Leggi su ilfattoquotidiano

