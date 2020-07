Borja Valero verso il rinnovo: lo spagnolo ha convinto l’Inter (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Inter studia il rinnovo di contratto di Borja Valero: il centrocampista spagnolo ha convinto l’allenatore Antonio Conte L’Inter studia il rinnovo di contratto per Borja Valero, che ha convinto l’allenatore Antonio Conte e meritato la conferma in nerazzurro a seguito del lungo periodo di lockdown. Come riportato da Sky Sport, il centrocampista spagnolo classe ’85 potrebbe firmare per un altro anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, vicino il rinnovo di #BorjaValero fino al 2021 - Inter : ?? | INTERVISTA 'Non c'è niente di meglio che una vittoria, meritata, sono onorato di aver raggiunto le 100 presenz… - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 6 de Vrij, 7 Sanchez, 15 Young, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 3… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter, vicino il rinnovo di #BorjaValero fino al 2021 - interistadoc_ : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Inter, vicino il rinnovo di #BorjaValero fino al 2021 -