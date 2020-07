Boris 4: "Ci stiamo lavorando molto seriamente" assicura Luca Vendruscolo (Di venerdì 31 luglio 2020) Luca Vendruscolo, sceneggiatore di Boris, ha ammesso che esiste un progetto per la quarta stagione e che stanno tutti cercando di lavorarci seriamente per arrivare alla realizzazione. Boris 4 ci sarà? Non è ancora ufficiale ma Luca Vendruscolo, sceneggiatore della serie, ha ammesso che si sta lavorando seriamente per far sì che un nuovo ciclo di episodi sia possibile per la prima (e unica) "fuori serie" italiana. Luca Vendruscolo ha partecipato a una serata della rassegna romana "Il cinema in piazza" (organizzato dal Piccolo America) per parlare del suo film Piovono mucche e del suo lavoro con Mattia Torre, caro amico e stimato collega con cui ha firmato, insieme a Giacomo ... Leggi su movieplayer

Luca Vendruscolo, sceneggiatore di Boris, ha ammesso che esiste un progetto per la quarta stagione e che stanno tutti cercando di lavorarci seriamente per arrivare alla realizzazione. Boris 4 ci sarà?

Superati di nuovo i 200 casi

La soglia dei 200 contagi quotidiani in Svizzera è stata superata per il secondo giorno consecutivo oggi, venerdì. Sono stati annunciati 220 nuovi casi, dopo i 220 della vigilia e i 193 di mercoledì).

