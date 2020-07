Bordoni: inopportuna proroga fasce orari negozi (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “fasce orarie dei negozi a Roma in scadenza il 31 luglio, emergenza finita no alla proroga. Il premier Conte proroga uno stato di emergenza che non esiste, il sindaco Raggi gli corre dietro e proroga le fasce orarie in una Capitale che e’ il deserto. La situazione e’ delicata perche’ siamo alla vigilia dei saldi estivi, sole tanto ma di turisti nemmeno l’ombra, la temperatura che sfiora i 40° dirotta i romani verso il mare o li trattiene a casa meglio di qualunque altra Ordinanza sappia fare.” “Questo Sindaco invece vuole mettere sotto chiave il Commercio con la scusa di voler gestire flussi di persone in direzione del Centro storico, un discorso che poteva avere un senso per contingentare ... Leggi su romadailynews

