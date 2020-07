Bonus auto di 6.000 euro anche con legge 104 con doppia agevolazioni? (Di venerdì 31 luglio 2020) Introdotto nel decreto Rilancio il Bonus auto per incentivare il settore fortemente in crisi. Il Bonus auto fino a 6.000 euro è fruibile sia con rottamazione sia senza, l’incentivo è commisurato anche dal tipo di veicolo che si acquista. In seguito al nostro articolo: Bonus auto fino a 6.000 euro con una busta paga bassa, ci sono arrivate molte richieste. Esaminiamo una nello specifico che riguarda i possessori del codice 048 (esenzione per patologia oncologica) Bonus auto di 6.000 euro: patologia 048 Un lettore ci chiede: “Buongiorno sono Danilo, ed ho la invalidità per patologia con codice 048. Sono però in grado di condurre un mezzo, per tale ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus #Auto di 6.000 euro anche con legge 104 con doppia agevolazioni? - ClaudiaBuongi : RT @Informa_Press: ?Al via gli incentivi auto 2020. ?Ma quali sono i bonus previsti? ?E chi può usufruirne? Scoprilo QUI nel nostro approfo… - 8884Marsy : RT @Informa_Press: ?Al via gli incentivi auto 2020. ?Ma quali sono i bonus previsti? ?E chi può usufruirne? Scoprilo QUI nel nostro approfo… - viviana_ribes24 : RT @Informa_Press: ?Al via gli incentivi auto 2020. ?Ma quali sono i bonus previsti? ?E chi può usufruirne? Scoprilo QUI nel nostro approfo… - Jknight1897 : RT @Informa_Press: ?Al via gli incentivi auto 2020. ?Ma quali sono i bonus previsti? ?E chi può usufruirne? Scoprilo QUI nel nostro approfo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus auto Nuovi incentivi auto, al via dal 1° agosto: come funzionano è spiegato dalle Entrate Qualenergia.it Audi, la best seller A4 si rinnova: prestazioni e efficienza

Con il model year 2021 di Audi A4, la famiglia ora è composta, considerando anche le versioni sportive Audi S4 e Audi S4 Avant TDI da 347 CV, da 26 varianti a listino, delle quali ben 20 con tecnologi ...

Fiat Panda Hybrid: motore, allestimenti e prezzi con incentivi

La Fiat Panda si è dotata di recente della tecnologia mild hybrid, affilando le armi per mantenere lo scettro tra le citycar più apprezzate dagli automobilisti italiani. La nuova Panda Hybrid sfoggia ...

Con il model year 2021 di Audi A4, la famiglia ora è composta, considerando anche le versioni sportive Audi S4 e Audi S4 Avant TDI da 347 CV, da 26 varianti a listino, delle quali ben 20 con tecnologi ...La Fiat Panda si è dotata di recente della tecnologia mild hybrid, affilando le armi per mantenere lo scettro tra le citycar più apprezzate dagli automobilisti italiani. La nuova Panda Hybrid sfoggia ...