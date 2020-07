Bonus 1000 euro maggio: I professionisti attendono il decreto, di chi é la colpa? (Di venerdì 31 luglio 2020) I professionisti restano in attesa del Bonus maggio da 1000 euro, il decreto, come riporta Il Sole 24 Ore é in attesa della bollinatura da parte della Ragioneria dello Stato. Nei giorni scorsi si era parlato, per voce del deputato del Movimento 5 Stelle, Saitta di Bonus maggio in dirittura d’arrivo, tant’é che in molti hanno sperato in un’ automatica dello stesso per chi lo ha già ricevuto nei mesi precedenti, proprio per ridurre i tempi e snellire la burocrazia. Anche perché lo ricordiamo i professionisti ordinistici avevano già dalla loro dei paletti reddituali che i professionisti iscritti alla gestione separata Inps non hanno dovuto dimostrare. I ... Leggi su pensionipertutti

