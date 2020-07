Bon Sinclar fa ballare Gallipoli senza distanziamento sociale: la ressa vista dalla consolle (Di venerdì 31 luglio 2020) distanziamento sociale? Macché. Non se ne parla proprio, anzi, semmai il contrario: contatto, vicinanza. È quanto si vede dai video postati su Instagram (stories) da Bob Sinclar che il 30 luglio ha fatto ‘girare’ la consolle alla Praja di Gallipoli. Già qualche giorno fa, immagini simili girate da Selvaggia Lucarelli avevano messo il locale sotto i riflettori ed era arrivato un esposto a procura e prefettura di Lecce. Ma se la discoteca è all’aperto, in Puglia, va bene. E allora via, in massa (circa 2000 persone) a sentire Sinclar, col benestare della prefettura. Mascherine non obbligatorie e distanziamento sociale neanche a parlarne: paura del covid-19? Zero. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : Bon Sinclar fa ballare Gallipoli senza distanziamento sociale: la ressa vista dalla consolle - pastoriniss : @seiosonoio Come cazzo fanno a pagare per andare a ballare Bon Sinclar. -