Bolsonaro: «Sono sotto antibiotici, ho la muffa nei polmoni». Positivi la moglie e un suo ministro (Di venerdì 31 luglio 2020) Il titolare della Scienza è il quinto membro del governo a infettarsi. Timori per altre due esponenti dell’esecutivo incontrate dalla first lady di recente a una cerimonia Leggi su corriere

Il Messico registra 46 mila decessi e supera la Gran Bretagna, diventando il terzo Paese al mondo per numero di morti Coronavirus, Cts: preoccupati da evoluzione curva Coronavirus: superata la soglia ...Bolsonaro ha poi reso noto che sta assumendo antibiotici per un'infezione che lo ha fatto sentire debole dopo le settimane trascorse in isolamento a causa del coronavirus. Ieri mi sentivo… Leggi ...