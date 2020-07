Bolsonaro dopo il Coronavirus: “Sto assumendo antibiotici, ho la muffa nei polmoni” – VIDEO (Di venerdì 31 luglio 2020) Jair Bolsonaro dopo essere stato contagiato dal Coronavirus sta assumendo degli antibiotici, gli hanno trovato anche un po’ di infezione, dice poi di avere la muffa nei polmoni Jair Bolsonaro dopo aver contratto il Coronavirus è stato in isolamento per tre settimane, da sei giorni non è più positivo. In una trasmissione della tv brasiliana ha parlato del … L'articolo Bolsonaro dopo il Coronavirus: “Sto assumendo antibiotici, ho la muffa nei polmoni” – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

rtl1025 : ?? Il presidente del Brasile #Bolsonaro è ancora positivo al #COVID19: lo ha confermato l'ulteriore tampone cui si è… - joem5s : Coronavirus, Bolsonaro dopo il Covid: “Ho la muffa nei polmoni”. E sua moglie è positiva - Affaritaliani : Bolsonaro: 'Muffa nei polmoni dopo 20 giorni in casa' - Affaritaliani : Coronavirus, Bolsonaro: 'Ho la muffa nei polmoni dopo 20 giorni in casa' - BachBad : RT @P_M_1960: Coronavirus: Bolsonaro sotto antibiotici per 'infezione'. Non ha spiegato di quali infezioni si tratta anche se dopo tanta va… -