Bologna Torino, si osserverà un minuto di silenzio per il 40° anniversario strage del 2 agosto 1980 (Di venerdì 31 luglio 2020) Bologna e Torino osserveranno un minuto di silenzio per il 40° anniversario della strage del 2 agosto 1980 La Lega Serie A ha autorizzato il minuto di silenzio prima della sfida del Dall’Ara tra la formazione di Sinisa Mihajlovic e il Torino, nel quarantesimo anniversario della strage del 2 agosto 1980. È una giornata sempre molto sentita per la cittadinanza bolognese. Nella mattinata non ci sarà il corteo tradizionale verso la Stazione centrale, ma ci sarà un ritrovo in Piazza Maggiore per onorare le vittime della strage di quarant’anni fa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Cagliari 2-0 Juventus Fiorentina 4-0 Bologna Torino 2-3 Roma - CrisSenzaH : RT @ultimenotizie: Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,… - Fantacalciok : Diretta Bologna – Torino: risultato in tempo reale, tabellino - Calciodiretta24 : Diretta Bologna – Torino: risultato in tempo reale, tabellino - valer_morghulis : RT @ultimenotizie: Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Torino Bologna-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Calciomercato, Sabatini chiama Lyanco: “È sé stesso solo con Mihajlovic”

Walter Sabatini guarda in casa del Torino in vista del prossimo calciomercato. Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha confermato l’interesse per De Silvestri e Lyanco in un’intervista a La ...

Diretta Bologna – Torino: risultato in tempo reale, tabellino

La partita Bologna – Torino del 2 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per l’ultima giornata di Serie A BOLOGNA – Domenica 2 agosto alle or ...

Walter Sabatini guarda in casa del Torino in vista del prossimo calciomercato. Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna, ha confermato l’interesse per De Silvestri e Lyanco in un’intervista a La ...La partita Bologna – Torino del 2 agosto 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valido per l’ultima giornata di Serie A BOLOGNA – Domenica 2 agosto alle or ...