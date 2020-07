Bologna, Sabatini: «Stagione imprevedibile anche per i Maya» (Di venerdì 31 luglio 2020) Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica di Bologna e Montreal Impact, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica di Bologna e Montreal Impact, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco un estratto delle sue parole: «Siamo alla fine di una Stagione che nemmeno i Maya avrebbero potuto prevedere. Il Conte di Cagliostro sarebbe impallidito, parlo del lockdown ma anche di Sinisa che ora c’è ma non c’è stato per tanto tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

1000Cuori : Gazzetta - Sabatini: 'È stata una stagione straordinaria. Lyanco è Lyanco solo con Sinisa, rifiutati oltre 20 milio… - ClaraBfc : RT @1000Cuori: ?????Sabatini: 'È stata una stagione straordinaria. Lyanco è Lyanco solo con Sinisa, rifiutati oltre 20 milioni per Tomiyasu'… - TuttoBolognaWeb : Sabatini: 'Bologna è una regola, ecco il rinnovo. Mercato? Dico che...' - - s_biancofiore : RT @Pall_Gonfiato: #Bologna: il punto di Walter #Sabatini sul mercato in entrata e in uscita - Pall_Gonfiato : #Bologna: il punto di Walter #Sabatini sul mercato in entrata e in uscita -