Bologna, Sabatini: “De Silvestri e Lyanco possibilità, Kolarov ed Eder non verranno” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il responsabile dell’area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha fatto il punto delle situazioni riguardanti il calciomercato per il club felsineo e nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha svelato diversi nomi, a cominciare dal toto portiere: “Lo ammetto, c’è stata la tentazione di puntare su un… Reina, quindi su piedi che avviano dolcemente l’azione, poi ripensi a Skorupski dentro i sette metri della porta e allora non ci pensi più, anche se deve migliorare”. Capitolo difensori in entrata: “De Silvestri? E’ una possibilità: ha esordito con me nella Lazio, ragazzo di totale affidamento. Kolarov? No. Lyanco è possibile? Lyanco è Lyanco solo con Sinisa: ... Leggi su sportface

sportli26181512 : Sabatini: “Ah Sinisa, se ci fossimo conosciuti prima. Barrow? Quando tocca palla ristora l’anima”: Sabatini: “Ah Si… - LAROMA24 : Calciomercato Roma, Sabatini: «No a Kolarov al Bologna. Per Tomiyasu offerti 20 milioni, ma non dai giallorossi»… - cmdotcom : Sabatini: 'Ho rinnovato. #Tomiyasu e #Orsolini non si toccano. #Eder e #Kolarov non verranno al #Bologna, #DeRossi.… - forzaroma : #Sabatini: “No a #Kolarov al Bologna. Offerta dall’Italia per #Tomiyasu, ma non dalla #ASRoma” - VoceGiallorossa : @BfcOfficialPage, Sabatini: 'Niente Kolarov, ricevuta un'offerta per Tomiyasu ma non dalla @OfficialASRoma' #ASRoma… -