Bologna. Coronavirus: prorogato il divieto di accesso e stazionamento in Piazza San Francesco (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha firmato la proroga dell’ordinanza che vieta di accedere e stazionare sul sagrato della Basilica di San Francesco e nel giardino che si trova accanto: dall’1 al 30 agosto sarà valida tutti i giorni ma dalle 20 alle 6, anziché dalle 18. Il provvedimento vieta anche l’utilizzo di strumenti musicali. L’ordinanza ha come obiettivo la tutela della salute pubblica e dunque mira a evitare gli assembramenti vietati dai decreti e dalle misure di contenimento del contagio del Coronavirus. Chi non la rispetta, rischia la multa da 400 a 1.000 euro prevista dal decreto Rilancio, convertito in legge il 22 maggio 2020. Il Sindaco ha inoltre firmato la proroga al 30 agosto dell’ordinanza che regola orari e vendita di alcol e bevande da asporto, con ... Leggi su laprimapagina

