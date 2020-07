Bollettino Veneto oggi 31 luglio: salgono ancora i contagi, 117 nuovi casi (Di venerdì 31 luglio 2020) Preoccupa la situazione in Veneto per quanto riguarda la pandemia di coronavirus. In Italia i contagi stanno ricominciando pian piano a salire e in particolare nella regione amministrata da Luca Zaia il nuovo Bollettino di aggiornamento desta apprensione: sono infatti 117 i nuovi contagi, mentre ieri erano 112, dunque nelle ultime quarantottore sono state rintracciate 229 nuove persone infette. I contagiati da inizio pandemia sono così ora 20.120, si registra un nuovo decesso (2074 in tutto) e non c’è nessun nuovo malato in terapia intensiva. Leggi su sportface

