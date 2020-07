Bollettino-coronavirus, la curva del contagio ora fa paura: le ultime cifre, 9 morti, il caso-Milano (Di venerdì 31 luglio 2020) Ancora cattive notizie dall'ultimo Bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus: nelle ultime 24 ore si sono registrati 379 nuovi positivi rispetto ai 386 della vigilia. Insomma, la curva sta crescendo in modo costante. E ancora, 9 i morti nell'ultima giornata rispetto ai tre di ieri. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 12.422 (+192, +,1%; ieri -386); il conto sale a 247.537 - come detto sopra - se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall'inizio dell'epidemia. Tornano però a calare i dati relativi ai ricoveri: i pazienti ricoverati con sintomi sono in tutta Italia 716, in calo di 32 unità, rispetto all'aumento di 17 di ieri; i ... Leggi su liberoquotidiano

LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - Corriere : Coronavirus in Italia: 379 nuovi casi e 9 decessi in un giorno - Corriere : Balzo dei nuovi positivi: sono 386, un terzo in Veneto. Tre morti - EmilioBerettaF1 : Ultim'ora 17.43 Coronavirus, il bollettino di oggi: 379 contagi e 9 morti - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 31 luglio -) -