Bob Sinclair a Gallipoli, duemila ragazzi ballano senza mascherina e distanziamento - IL (Di venerdì 31 luglio 2020) Altro che distanzamento. Altro che regole di prevenzione . Durante la serata di Bob Sinclair di ieri giovedì 30 luglio al Praja di Gallipoli , in Puglia, è andato in scena ciò che da tutti gli esperti ... Leggi su leggo

9matilde6 : RT @Lordpinkerton: Vediamo se ho capito bene: a Gallipoli, Bob Sinclair ha fatto ballare più di duemila coglioni sulla spiaggia, tutti appi… - nicolabaita_ : RT @perchetendenza: 'Gallipoli': Per la folla che ieri notte si è accalcata al Praja per assistere alla serata del dj Bob Sinclair https://… - mysspare : Nel 2020 assembramenti per Bob Sinclair - maldinapoli : RT @Lordpinkerton: Vediamo se ho capito bene: a Gallipoli, Bob Sinclair ha fatto ballare più di duemila coglioni sulla spiaggia, tutti appi… - docecerasa : 2050 persone a Gallipoli a ballare sotto il palco di Bob Sinclair ,, siete vergognosi ma disgustoso è il permesso c… -