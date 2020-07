Bill Gates spiega che i tamponi negli Usa sono inutili e che Trump non racconta la verità (Di venerdì 31 luglio 2020) A cosa servono 738mila tamponi al giorno se poi i risultati di questi ultimi non arrivano in tempo per identificare nuovi focolai? Questa, nella sostanza, è l’accusa che Bill Gates sta lanciando all’amministrazione di Donald Trump, che non sta agendo in maniera ordinata nella gestione dell’emergenza coronavirus. Uno dei punti di forza sbandierati dall’attuale presidente degli Stati Uniti, infatti, consiste proprio nella gestione dei tamponi: più volte l’inquilino della Casa Bianca ha affermato che gli Usa sono la nazione che riesce a fare più tamponi e che, per questo motivo, si registrano più casi di contagio che nel resto del mondo. LEGGI ANCHE > Ma davvero credete al complotto tra Bill ... Leggi su giornalettismo

