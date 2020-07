Bill Gates: “I test per il Covid? Uno spreco. Servono nuovi test che diano risultati in 24 ore” (Di venerdì 31 luglio 2020) Bill Gates critica i test per il Covid-19: “I risultati arrivano troppo tardi.”Le persone non hanno modo di isolarsi immediatamente per evitare di contagiare gli altri” L’imprenditore statunitense Bill Gates, che negli ultimi mesi ha donato molto per incentivare la ricerca sul Coronavirus, si dice insoddisfatto dei test per il Covid-19. I risultati dei test che oggi vengono praticati arrivano troppo tardi diventando così una vera e propria “perdita di tempo”, sostiene il fondatore di Microsoft. La risposta dunque dovrebbe arrivare molto prima affinchè le persone “cambino il proprio comportamento e ... Leggi su zon

