Bill Gates: “I test per il Covid negli Usa? Uno spreco totale. Troppo tempo per i risultati” (Di venerdì 31 luglio 2020) “Uno spreco totale“. Così Bill Gates ha definito la maggior i test per il coronavirus negli Stati Uniti perché ci vuole “Troppo tempo per avere i risultati”. Gates, fondatore di Microsoft, ha messo a disposizione le ingenti risorse economiche della sua fondazione per la ricerca di un vaccino. In un’intervista alla Cnbc, Gates sostiene la necessità di avere i risultati prima delle 48 ore che di solito si devono attendere in modo che le persone “possano cambiare il loro comportamento e non infettare le altre persone“. “Non bisognerebbe rimborsare qualcuno per un test il cui risultato arriva dopo giorni, perfino una settimana” ... Leggi su ilfattoquotidiano

