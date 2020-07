Bill Gates: “I test per il coronavirus sono uno spreco” (Di venerdì 31 luglio 2020) Inutile, almeno al momento, fare i test per il coronavirus. Non ha dubbi in merito Bill Gates che, parlando alla CNBC, ha definito uno “spreco” i test. Il motivo? I risultati arrivano tardi. Diverso sarebbe se si potesse avere una risposta in tempi bravi ma se l’attesa va dai tre giorni a una settimana è difficile che in quel lasso di tempo le persone cambino il proprio comportamento “e non infettino gli altri”. L’isolamento, così come i risultati del test, dovrebbe essere immediato. “Bisogna dare una priorità. Bisogna assicurarsi che le comunità più povere, maggiormente esposte al rischio, ottengano i risultati nell’arco di 24 ore”, ha aggiunto il fondatore di Microsoft. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

