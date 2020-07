Bill Gates: “I test negli Usa sono inutili. I risultati arrivano troppo tardi” (Di venerdì 31 luglio 2020) Polemica del cofondatore della Microsoft con la Casa Bianca e la sbandierata capacità di fare tamponi per arginare i nuovi focolai di Coronavirus. I laboratori non riescono a fornire il responso in tempi brevi. “Così è solo uno spreco” Leggi su repubblica

