Bilancio Camera: risparmiati 80 milioni! (Di venerdì 31 luglio 2020) Il denaro risparmiato dal Bilancio della Camera torna allo Stato. Grazie al nostro impegno e al lavoro del Presidente Fico e del questore Francesco D’Uva, ben 80 milioni di euro saranno restituiti ai cittadini e andranno a finanziare iniziative concrete e importanti. Tagliare i costi della politica e ridurre gli sprechi è possibile, lo abbiamo dimostrato ed è qualcosa che rivendichiamo con orgoglio. Negli anni, con le nostre restituzioni abbiamo sostenuto piccole imprese, popolazioni alluvionate e Protezione civile, nella speranza di innescare un percorso virtuoso condiviso da tutti. Quest’anno gli 80 milioni risparmiati dal Bilancio saranno destinati per metà alle popolazioni colpite dal terremoto – come già accaduto negli anni passati – e per metà alle ... Leggi su ilblogdellestelle

borghi_claudio : Uno vota M5S antisistema per ritrovare che con il suo voto ha aiutato ad eleggere: Gentiloni (PD) Commissario Europ… - borghi_claudio : Alla fine enorme imprudenza (??) del M5S che nelle commissioni economiche lascia il solo Pesco alla Bilancio Senato… - mariaederaM5S : APPROVATO IL BILANCIO DELLA CAMERA:togliere dei privilegi assurdi vuol dire ristabilire un equilibrio, ridare digni…

Il dl Rilancio prevede misure per sostenere la funzionalità di enti locali e Regioni, alle prese con un aumento della spesa e una contemporanea diminuzione del gettito fiscale dopo lo stop al pagament ...

Con una audizione informale presso gli uffici di presidenza delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato l'Ufficio parlamentare di bilancio fa il punto sul nuovo scostamento da 25 miliardi che il gov ...

