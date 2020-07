Bianca Guaccero mamma dolcissima: la foto del nuovo tatuaggio su Instagram (Di venerdì 31 luglio 2020) Un nuovo tatuaggio è spuntato sul corpo della bellissima Bianca Guaccero: la conduttrice di Detto Fatto ha pubblicato su Instagram una nuova foto che immortala un meraviglioso simbolo, ovvero la scritta “Alice” incastonata in un infinito, il nome di sua figlia. Bianca si è tatuata il polso con ciò che ha di più prezioso, ma questa non è la prima dedica alla figlia che la conduttrice si è impressa sulla pelle: non molto tempo fa, durante il suo talk pomeridiano la Guaccero aveva rivelato al suo amico e collega Jonathan Kashanian il significato del suo tattoo “tatuni”, ispirato sempre ad Alice: C’è scritto ‘tatuni’ perché mia figlia, quando era più ... Leggi su dilei

Bianca Guacccero e Jonathan Kashanian da due stagioni sono insieme a Detto Fatto, la prima ne è la conduttrice ed il secondo ha una sua rubrica la SuperClassifica Jon, molto seguita. L'affiatamento e ...

