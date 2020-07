Beyoncé lancia “Black is king”, album “pacchianissimo” che celebra la cultura afro (Di venerdì 31 luglio 2020) Washington, 31 lug – Immaginate un cantante bianco che produce un disco con soli ballerini bianchi per celebrare la cultura bianca. Non ci riuscite? Sarà perché questa eventualità è diventata ormai pura utopia nel mondo del politicamente corretto e del pensiero unico. Del resto, è il mondo dei piagnoni di Black lives matter, quelli che abbattono le statue «razziste» e urlano fuck white people. L’operazione contraria, però, non solo è possibile, ma addirittura salutata con urla di giubilo. È questo il caso di Black is king, il nuovo album visuale lanciato da Beyoncé. Beyoncé e il re leone Il disco, realizzato in collaborazione con Disney+, è una specie di prosecuzione The Lion King: The Gift, la colonna sonora del remake ... Leggi su ilprimatonazionale

Max79863712 : RT @IlPrimatoN: Solo artisti neri per il nuovo disco della popstar afroamericana. Che sarebbe successo se l'avesse fatto un cantante bianco… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Solo artisti neri per il nuovo disco della popstar afroamericana. Che sarebbe successo se l'avesse fatto un cantante bianco… - IlPrimatoN : Solo artisti neri per il nuovo disco della popstar afroamericana. Che sarebbe successo se l'avesse fatto un cantant… -

Ultime Notizie dalla rete : Beyoncé lancia George Floyd, Trump trasforma l’omicidio in caso politico: “Cani feroci contro i manifestanti… Il Fatto Quotidiano