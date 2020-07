Berlusconi su Salvini: «Colpiscono il leader della Lega perché non vogliono farci governare» (Di venerdì 31 luglio 2020) In un’intervista a Libero, Silvio Berlusconi ha difeso il leader della Lega Matteo Salvini, che andrà a processo con le accuse di violenza privata e sequestro di persona per il caso Open Arms. Secondo il leader di Forza Italia, il processo a Salvini sarebbe un tentativo del governo per non permettere alla destra di prendere potere. «Colpiscono il leader della Lega perché non vogliono farci governare», ha detto. L’anno scorso, l’ex ministro dell’interno impedì alla nave di volontari con a bordo 150 migranti e rifugiati l’attracco nei porti italiani per 19 giorni. LEGGI ANCHE >Il ... Leggi su giornalettismo

NicolaPorro : Antonio De Filippi si rivolge alla #Meloni: molli le pose sovraniste e si unisca a #Berlusconi nella richiesta del… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - PasqualeVacca12 : RT @carlo_taormina: Inutile negare! Salvini come Berlusconi! La destra non può governare e la sinistra è la sola che deve governare! Questa… - dukana2 : #Basilicata...il #CessoDestra #Lega #Salvini #49milioni #FratelliDiNdrangheta #Meloni #ForzaMafia #Berlusconi ??perd… - CarieriF : RT @dukana2: #Contagi in aumento vertiginoso...se continuano a fare assembramenti di #CessoDestra #Lega #Salvini #49milioni #FratelliDiNdra… -