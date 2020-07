Berlusconi e il sogno Serie A: quanto ha speso col Monza (Di venerdì 31 luglio 2020) quanto ha speso Berlusconi Monza – Crescono le cifre investite da Silvio Berlusconi e da Fininvest nelle casse del Monza, come si legge nel bilancio al 31 dicembre 2019 del club brianzolo che Calcio e Finanza ha potuto visionare. Il Monza ha chiuso l’ultimo bilancio con una perdita da 9,25 milioni di euro. Un rosso … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Quanto ha speso Berlusconi Monza – Crescono le cifre investite da Silvio Berlusconi e da Fininvest nelle casse del Monza, come si legge nel bilancio al 31 dicembre 2019 del club brianzolo che Calcio e ...Adriano Galliani, ad del Monza, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della nuova stagione di Serie B. Queste le sue parole: “Sul mercato stiamo raggiungendo tutti gli obiettivi prefissati. C ...