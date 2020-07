Bergamo, ragazza cade nel burrone: ferita ma salva (Di venerdì 31 luglio 2020) Delicato intervento dei vigili del fuoco di Bergamo nel primo pomeriggio di giovedì. Due squadre partite dal comando provinciale hanno raggiunto la Maresana dove una ragazza è caduta per una decina di ... Leggi su ilgiorno

m__anuela : RT @m__anuela: Chissá come ci si sente ad essere la ragazza alla quale Riccardo Zanotti ha dedicato Bergamo - webecodibergamo : Cade in un burrone per 10 metri Ragazza soccorsa in Maresana - luciadonofriio : RT @luminousphil: e anche oggi mi chiedo chissà come sta la ragazza per cui riccardo zanotti ha scritto bergamo - luminousphil : e anche oggi mi chiedo chissà come sta la ragazza per cui riccardo zanotti ha scritto bergamo - galaxybummie : @MALACHITAE Mi dispiace doverti dire che uno fa quel che vuole e quel che può. Sono una ragazza di Bergamo che per… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo ragazza Cade in un burrone per 10 metri Ragazza soccorsa in Maresana L'Eco di Bergamo Cade in un burrone per 10 metri Ragazza soccorsa in Maresana

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare una giovane ferita nel primo pomeriggio del 30 luglio in Maresana. Trasportata in elisoccorso a Brescia con possibili fratture. Due squadre dei vigil ...

Calcio femminile

Le ragazze neroverdi della Florentia Sangi del tecnico Stefano Carobbi sono state ospiti per una amichevole, di nome e di fatto a Roma sul Campo dell’Acqua Acetosa con le giallorosse. Una visita di co ...

I vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare una giovane ferita nel primo pomeriggio del 30 luglio in Maresana. Trasportata in elisoccorso a Brescia con possibili fratture. Due squadre dei vigil ...Le ragazze neroverdi della Florentia Sangi del tecnico Stefano Carobbi sono state ospiti per una amichevole, di nome e di fatto a Roma sul Campo dell’Acqua Acetosa con le giallorosse. Una visita di co ...