Beppe Convertini: «Con Anna Falchi c’è feeling. È una leonessa» [INTERVISTA ESCLUSIVA] (Di venerdì 31 luglio 2020) INTERVISTAre Beppe Convertini è come aprire un un album di ricordi e riscoprire che prima della nostra ormai frenetica vita, c’era un tempo in cui tutto aveva un inizio. Una storia, dei profumi e sapori, che avrebbero prima o poi costruito le basi per la nostra vita. Ama parlare di tutto, così come informare e raccontare al proprio pubblico storie autentiche di personaggi più o meno noti, magari over 60. Beppe lo chiama “il terzo tempo della vita”, ed è negli studi Rai che il noto conduttore televisivo, insieme alla collega Anna Falchi, ne raccontano i dettagli. Nel giro di poco tempo, Beppe Convertini che ha una lunga carriera come attore, presentatore e attore, ha conquistato due grandi successi su ... Leggi su velvetgossip

