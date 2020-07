Benvenuto Osimhen. E’ del Napoli il primo colpo di mercato dell’era Covid-19 (Di venerdì 31 luglio 2020) Il Napoli ufficializza l'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen. La trattativa è stata lunga, l'accordo raggiunto. Per salutare l'arrivo in azzurro di Osimhen si attendeva con ansia il tweet del Presidente Aurelio De Laurentiis arrivato puntualmente nel più afoso pomeriggio d'estate. L'arrivo di Osimhen non arroventa i tifosi azzurri, ma la cifra impegnata è notevolissima. Osimhen è l'acquisto più oneroso dell'era ADL Osimhen, che proviene dal campionato francese, è costato più di Cavani ed Higuain che hanno fatto la storia del club; anche più di Lozano che finora però ha deluso. Osimhen è il primo grande colpo di calcio mercato dell'era ... Leggi su optimagazine

SkySport : ULTIM'ORA NAPOLI UFFICIALE L'ACQUISTO DI OSIMHEN DE LAURENTIIS: 'BENVENUTO VICTOR' #SkyCalciomercato #SkySport… - AlfredoPedulla : #DeLa e il tweet: “Benvenuto, #Victor”. Una crociata, l’annuncio. Finalmente #Osimhen è ufficiale! - SkySport : Osimhen al Napoli: ufficiale il colpo di calciomercato. Il benvenuto di De Laurentiis - peppeiannicelli : #Osimhen è l'acquisto più costoso della storia azzurra. Sono ben spesi i soldi per il nuovo attaccante costato più… - g_dimarzo : RT @CucchiRiccardo: Non è soltanto un giovane attaccante di talento. È un ragazzo che da Lagos, dove vendeva acqua ai semafori, ha raggiunt… -