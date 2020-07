Belen Rodriguez, vacanza da sogno con Cecilia e il piccolo Santiago: gli scatti sono mozzafiato (Di venerdì 31 luglio 2020) Anche le due splendide sorelle Rodriguez hanno scelto la costa d’Amalfi per una vacanza. Insieme a loro nel bellissimo La Torre della Limonaia, il piccolo Santiago. Una vacanza in pieno relax con una parte della famiglia. Sole, piscina, mare e non solo. Belen Rodriguez . Ha a disposizione uno chef, un maggiordomo e la governante che si prendono cura di lei, il piccolo, Chechu e dell’amica insieme a loro, Pamela Maione, fashion designer e fashion stylist. E Stefano De Martino? Non la sta prendendo bene. Oggi il settimanale Vero ha raggiunto un amico di Stefano De Martino, il quale ha messo i puntini sulle i su tante situazioni rimaste ancora in sospeso. E a tal proposito l’amico, che ha preferito rimanere anonimo, ha svelato un ... Leggi su caffeinamagazine

poca_confidenza : Voglio i capelli COSÌ! E tirano fuori la foto di Belen Rodriguez, amiche non ci siamo. - IsaeChia : #MarianaRodriguez e #StefanoDeMartino, la verità della showgirl sul presunto flirt con l’ex di #BelenRodriguez - _beaphoenix_ : RT @Alessan60037296: Dopo le gambe storte di Alessia Marcuzzi e l’alluce valgo di Michelle Hunziker aspettiamo il difetto di Belen Rodrigue… - toniodemaria : @meteorologo777 Nel video completo alla fine vengono fatte domande su Temptation Island e su Belen Rodriguez. Natur… - vivranda : RT @LaGio___: Chi sarà la prossima a dirci di normalizzare i corpi? Belen Rodriguez? Adriana Lima? Non so -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez ad Amalfi con Cecilia e Santiago. E Antinolfi rivede la sua ex DiLei Belen Rodriguez hot su Instagram: lato B mozzafiato, la FOTO SEXY in costume

E’ come di consueto una Belen Rodriguez da sogno quella che appare nel suo ultimo post decisamente hot pubblicato su Instagram. La showgirl e modella argentina ma ormai italiana d’adozione appare di s ...

Belen Rodriguez, la frecciata e quel "grosso segreto" di Stefano. Mentre Bruno Vespa...

Il libro di Bernard-Henri Lévy, «Questo virus che rende folli» («Ce virus qui rend fou») é uscito il 16 luglio da La nave di Teseo. Il 27 luglio l’autore é stato alla Milanesiana, ideata e diretta da ...

E’ come di consueto una Belen Rodriguez da sogno quella che appare nel suo ultimo post decisamente hot pubblicato su Instagram. La showgirl e modella argentina ma ormai italiana d’adozione appare di s ...Il libro di Bernard-Henri Lévy, «Questo virus che rende folli» («Ce virus qui rend fou») é uscito il 16 luglio da La nave di Teseo. Il 27 luglio l’autore é stato alla Milanesiana, ideata e diretta da ...