Belen Rodriguez in doppio sfondo | schiena e mare – FOTO

Belen Rodriguez in doppio (s)fondo: schiena e mare – FOTO (Di venerdì 31 luglio 2020) Belen Rodriguez torna su Instagram e colpisce con uno “scatto doppio”: in bella vista mare e fondo schiena. A sorpresa arrivano i commenti di tantissime donne. Il mare, il caldo, l’estate, la voglia di divertirsi e di FOTOgrafare sfondi mozzafiato. Sfondi e fondi. mare e schiena. Paesaggi e… personaggi famosi. Pariamo di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, oltre a tornare al centro delle polemiche per i suoi amori fugaci e abbastanza turbolenti, ritorna su Instagram con uno scatto a doppio (s)fondo: in lontananza il mare, in vicinanza il suo fondo schiena. Di spalle, che guarda l’infinito e oltre. Insomma, lo scatto ... Leggi su bloglive

fabioboss_g : RT @bigpulce: Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam… - __LedyStefy_ : RT @bigpulce: Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam… - fashiongenus : Che cosa ho scoperto del microblading - bigpulce : Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam Leone) - mezzalunaspost : RT @giulia836: Ma l ha capito che non è belen rodriguez si atteggia manco lo fosse. Andreaaaaaa. Scappaaaaaa che è un .... vuole il fig… -