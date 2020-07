Belen Rodriguez e Michele Morrone sono la coppia che tutti vorrebbero vedere sulle copertine questa estate (Di venerdì 31 luglio 2020) Da quando la rivista Chi ha pubblicato l’indiscrezione circa un possibile flirt tra Michele Morrone e Belen Rodriguez, il gossip estivo si è infiammato. Archiviata ancora prima che nascesse, la storia con Gianmaria Antinolfi, Belen avrebbe puntato sull’uomo più desiderato al mondo in questo momento, Michele Morrone appunto. E non solo perchè oggi Morrone, conta quasi 10 milioni di followers, simbolo del successo mondiale avuto con il film 365 giorni, ma proprio perchè dopo aver visto il film, tutti sognano una coppia focosa, piena di passione, una coppia da film. E chi meglio di Belen potrebbe essere la donna giusta per Morrone? ... Leggi su ultimenotizieflash

fabioboss_g : RT @bigpulce: Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam… - __LedyStefy_ : RT @bigpulce: Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam… - fashiongenus : Che cosa ho scoperto del microblading - bigpulce : Se dovessi morire domani, morirei con 2 rimpianti: - non sono diventato papà - non sono uscito con Belen Rodriguez (o Miriam Leone) - mezzalunaspost : RT @giulia836: Ma l ha capito che non è belen rodriguez si atteggia manco lo fosse. Andreaaaaaa. Scappaaaaaa che è un .... vuole il fig… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez ad Amalfi con Cecilia e Santiago. E Antinolfi rivede la sua ex DiLei Belen Rodriguez ad Amalfi con Cecilia e Santiago. E Antinolfi rivede la sua ex

L’attenzione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez non scema, anzi. Ogni giorno sembra esserci qualcosa di cui parlare, forse per la voglia di vedere, finalmente, la conduttrice argentina un po’ ...

Belén e Cecilia Rodríguez in vacanza in Costiera Amalfitana

Belén e Cecilia Rodríguez sono tra le showgirl più amate dal pubblico. Le due sorelle arrivarono in Italia anni fa, riuscendo, nel giro di poco tempo, ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Non ...

L’attenzione sulla vita sentimentale di Belen Rodriguez non scema, anzi. Ogni giorno sembra esserci qualcosa di cui parlare, forse per la voglia di vedere, finalmente, la conduttrice argentina un po’ ...Belén e Cecilia Rodríguez sono tra le showgirl più amate dal pubblico. Le due sorelle arrivarono in Italia anni fa, riuscendo, nel giro di poco tempo, ad affermarsi nel mondo dello spettacolo. Non ...