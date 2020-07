Belen Rodriguez e Michele Morrone, l'indiscrezione piccante: la coppia progetta un 'weekend privatissimo' (Di venerdì 31 luglio 2020) Sembra che tra Belen Rodriguez e Michele Morrone ci sia del tenero. La showgirl e l'attore di 365 giorni progettano una fuga romantica, lontano da occhi indiscreti. Leggi su comingsoon

poca_confidenza : Voglio i capelli COSÌ! E tirano fuori la foto di Belen Rodriguez, amiche non ci siamo. - IsaeChia : #MarianaRodriguez e #StefanoDeMartino, la verità della showgirl sul presunto flirt con l’ex di #BelenRodriguez - _beaphoenix_ : RT @Alessan60037296: Dopo le gambe storte di Alessia Marcuzzi e l’alluce valgo di Michelle Hunziker aspettiamo il difetto di Belen Rodrigue… - toniodemaria : @meteorologo777 Nel video completo alla fine vengono fatte domande su Temptation Island e su Belen Rodriguez. Natur… - vivranda : RT @LaGio___: Chi sarà la prossima a dirci di normalizzare i corpi? Belen Rodriguez? Adriana Lima? Non so -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez Belen Rodriguez ad Amalfi con Cecilia e Santiago. E Antinolfi rivede la sua ex DiLei Mariana Rodriguez: “Stefano De Martino? E’ carino ma… siamo solo amici”

Era stato il settimanale Chi a pubblicare le foto: “Weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez – si legge su Chi -. Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla ...

Stefano De Martino, un amico svela: “Dolore per il fallimento con Belen”

Un amico di Stefano De Martino parla della rottura con Belen Rodriguez e rivela la sofferenza del ballerino: lui fa di tutto per proteggere il figlio Continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo ...

Era stato il settimanale Chi a pubblicare le foto: “Weekend a Napoli di Stefano De Martino, in compagnia di una bellissima Rodriguez – si legge su Chi -. Ma questa volta non si tratta di Belen, dalla ...Un amico di Stefano De Martino parla della rottura con Belen Rodriguez e rivela la sofferenza del ballerino: lui fa di tutto per proteggere il figlio Continua a tenere banco nel mondo dello spettacolo ...