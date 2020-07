Belen, lo sfogo della madre fa ‘rumore’: “Le bugie fanno male sempre” (Di venerdì 31 luglio 2020) Veronica, la madre di Belen, è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram che in un amen è diventato un caso. Con chi ce l’ha la signora Cozzani? Con Stefano De Martino? Con suo marito? I fan si sono sbizzarriti nelle ipotesi. A mettere tutto in chiaro ci ha pensato la diretta interessata che … L'articolo Belen, lo sfogo della madre fa ‘rumore’: “Le bugie fanno male sempre” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

NadiaPasticcio : @ridebreath @ila_soleila @stini76 Ma pure con Belen che c’entra??? Quello è uno sfogo personale...quindi te...?? Nulla... - infoitcultura : Belen, lo sfogo social sul tradimento - infoitcultura : Belen e Stefano si incontrano. La reazione di lei non lascia dubbi. Poi lo sfogo -

GUARDA ANCHE - Stefano De Martino e la sfuriata in diretta tv (Yahoo Notizie) Lo sfogo: "Se la corrente ti sta portando dove vuoi..". L'addio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha dato il via a ...