Beautiful: il nuovo ZENDE avrà a che fare con ZOE? Anticipazioni americane (Di venerdì 31 luglio 2020) Oltre a Tanner Novlan, che interpreta il dottor John “Finn” Finnegan, c’è una seconda new entry nelle puntate americane di Beautiful: si tratta del giovane attore Delon de Metz, che presterà il suo volto a ZENDE, succedendo a Rome Flynn (che ha detenuto il ruolo dal 2015 al 2017).Leggi anche: Daydreamer Anticipazioni: DEREN contro SANEM, ma dietro c’è AYLIN!Spero di riuscire a metterci del mio e che le mie caratteristiche emergano. Ma penso che sia necessario rendere per prima cosa giustizia al personaggio, rispettare quello che era e lasciare che il passato si rispecchi nelle sue attuali caratteristiche. La mia prima fonte di ricerca sulla sua storia è stata mia madre, fan accanita della soap. La data della sua prima puntata deve essere ancora annunciata, in quanto ... Leggi su tvsoap

