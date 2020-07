Bct, Greg travolge con la sua ironia e racconta l’esperienza da regista (VIDEO) (Di venerdì 31 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Grandi produzioni e prime assolute. Così si è aperta la terza giornata del Bct, il festival del Cinema e della Televisione della città di Benevento. L’appuntamento è sempre a piazza Cardinal Pacca con la chiacchierata con Derek Cianfrance, regista e ideatore di Un volto, due destini (I Know This Much Is True). Un regalo per tutti gli appassionati delle serie. Si tratta di un prodotto statunitense che scaturisce dal romanzo del 1998, La notte e il giorno di Wally Lamb. In America ha già debuttato sul canale HBO il 10 maggio, in Italia lo farà il 22 settembre su Sky Atlantic. Inutile provare a chiedere anticipazioni al buon Derek, il regista ha saputo tenere il segreto. Chiusa questa parentesi, spazio alla comicità con l’esordio assoluto da ... Leggi su anteprima24

claudiocalaio : Festival Bct, è la volta di Lillo e Greg nel ruolo di registi -

Ultime Notizie dalla rete : Bct Greg Bct, Greg travolge con la sua ironia e racconta l'esperienza da regista (VIDEO) anteprima24.it Il BCT Festival di Benevento (pre)apre con Ritorno al futuro: in collegamento live lo sceneggiatore Bob Gale

Il BCT Festival si unisce alle celebrazioni del 35° anniversario di Ritorno al futuro con una proiezione in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, prima di dare il via dal 28 luglio al 2 agosto a un festiv ...

Festival, il BCT torna a Benevento dal 28 luglio al 2 agosto: tra gli ospiti Salemme e Verdone. Speciale su “Ritorno al futuro”

In arrivo la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, inc ...

Il BCT Festival si unisce alle celebrazioni del 35° anniversario di Ritorno al futuro con una proiezione in Piazza Cardinal Bartolomeo Pacca, prima di dare il via dal 28 luglio al 2 agosto a un festiv ...In arrivo la quarta edizione del BCT - Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, che unisce il mondo del piccolo e grande schermo in un cartellone ricco di eventi, anteprime, inc ...